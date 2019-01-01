Стул FRANKFURT велюр синий

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Лаконичная модель стула Франкфурт подходит для дополнения интерьера кухни или обеденной зоны. Спинка и сиденье выполнены из нежного и бархатистого велюра. Ножки изготовлены из натурального и прочного материала - массива бука.
|Требуется сборка
|Да
|Бренд
|Stool Group
|Модель
|Frankfurt
|Страна производства
|Китай
|Гарантийный срок
|12 мес.
|Назначение
|для дома, для кухни, для маленькой кухни
|Категория
|Стулья
|Тип
|обычные
|Форма поставки
|в разобранном виде
|Цвет
|синий
|Цвет ножек
|бежевый
|Цвет сиденья
|синий
|Высота изделия (габарит)
|82 см
|Ширина изделия (габарит)
|48 см
|Вес брутто изделия
|20 кг
|Разрешенная нагрузка до
|100 кг
|Высота сиденья
|42 см
|Высота спинки от сидения
|40 см
|Мягкость сиденья
|мягкое
|Мягкость спинки
|мягкая
|Материал обивки сиденья
|велюр
|Материал ножек
|массив дерева
|Регулировка высоты
|Не регулируется
|Наличие подлокотников
|без подлокотников
|Наличие спинки
|со спинкой
Самовывоз
Вы можете забрать свой заказ с нашего круглосуточного склада по адресу:
район аэропорта Шереметево. МО, д. Дубровки, ул. Аэропортовская, стр 2 (складской комплекс ШЕРЛЭНД) Посмотреть на карте
Время самовывоза необходимо согласовать с менеджером интернет-магазина.
Доставка по Москве и МО:
Оплата наличными или банковской картой курьеру (или предварительная безналичная оплата на расчётный счёт нашей компании).
1. Доставка от Stool Group (дополнительная услуга - сборка товара)
2. Курьерская служба "К месту"
3. Курьерская служба EASY WAY
Стоимость доставки:
- в пределах МКАД: 590 р.
- за МКАД 590 р. + 25р./км
Доставка в регионы России и страны СНГ
— осуществляется через транспортные компании после полной оплаты товара. Мы работаем с ПЭК, EASY WAY, КИТ.
Стоимость доставки зависит от габаритов груза и расстояния транспортировки. Рассчитывается индивидуально.
Вы также можете заказать забор груза выбранной вами транспортной компанией с нашего склада!
Для этого необходимо после оплаты товара сообщить менеджеру магазина данные компании и получателя груза!
Со своей стороны мы обеспечиваем контроль забора груза с нашего склада и оформление документов в транспортной компании.