Пожалуйста, подождите..
Мебель Свет О компании Контакты Блог Проекты Обзоры Доставка
+ 7 (495) 182-09-52

ежедневно 9:00 — 21:00

Самовывоз в день оплаты

Доставка по всей России

Собственное производство

Большой ассортимент

Войти
в сравнение
sale -20%
Есть в шоуруме в другом цвете
Стул FRANKFURT велюр синий
Смотреть видео
Стул FRANKFURT велюр синий
Стул FRANKFURT велюр синий
Стул FRANKFURT велюр синий
Стул FRANKFURT велюр синий
Стул FRANKFURT велюр синий
Стул FRANKFURT велюр синий
Стул FRANKFURT велюр синий

Стул FRANKFURT велюр синий

7 990 
9 990 ₽
-2000

Заплатить по частям от

Подробнее
Франкфурт

Обеденный стул из мягкого велюра в синем цвете и деревянными ножками из массива бука

Артикул:
УТ000003740
Характеристики
Выбор цвета
Стул FRANKFURT велюр синий Стул FRANKFURT велюр синий Стул FRANKFURT велюр синий
Купить в один клик
Примерить в своём интерьере
Описание

Лаконичная модель стула Франкфурт подходит для дополнения интерьера кухни или обеденной зоны. Спинка и сиденье выполнены из нежного и бархатистого велюра. Ножки изготовлены из натурального и прочного материала - массива бука.

Требуется сборка Да
Общие
Бренд Stool Group
Модель Frankfurt
Основные
Страна производства Китай
Гарантийный срок 12 мес.
Назначение для дома, для кухни, для маленькой кухни
Категория Стулья
Тип обычные
Форма поставки в разобранном виде
Цвет синий
Цвет ножек бежевый
Цвет сиденья синий
Технические
Высота изделия (габарит) 82 см
Ширина изделия (габарит) 48 см
Вес брутто изделия 20 кг
Разрешенная нагрузка до 100 кг
Характеристики стула
Высота сиденья 42 см
Высота спинки от сидения 40 см
Мягкость сиденья мягкое
Мягкость спинки мягкая
Материал обивки сиденья велюр
Материал ножек массив дерева
Регулировка высоты Не регулируется
Наличие подлокотников без подлокотников
Наличие спинки со спинкой

Самовывоз

Вы можете забрать свой заказ с нашего круглосуточного склада по адресу:

район аэропорта Шереметево. МО, д. Дубровки, ул. Аэропортовская, стр 2 (складской комплекс ШЕРЛЭНД) Посмотреть на карте

Время самовывоза необходимо согласовать с менеджером интернет-магазина.

Доставка по Москве и МО:

Оплата наличными или банковской картой курьеру (или предварительная безналичная оплата на расчётный счёт нашей компании).

1. Доставка от Stool Group (дополнительная услуга - сборка товара)

2. Курьерская служба "К месту"

3. Курьерская служба EASY WAY

Стоимость доставки:

- в пределах МКАД: 590 р.

- за МКАД 590 р. + 25р./км

Доставка в регионы России и страны СНГ

— осуществляется через транспортные компании после полной оплаты товара. Мы работаем с ПЭК, EASY WAY, КИТ.

Стоимость доставки зависит от габаритов груза и расстояния транспортировки. Рассчитывается индивидуально.

Вы также можете заказать забор груза выбранной вами транспортной компанией с нашего склада!

Для этого необходимо после оплаты товара сообщить менеджеру магазина данные компании и получателя груза!

Со своей стороны мы обеспечиваем контроль забора груза с нашего склада и оформление документов в транспортной компании.

Инструкция по сборке
jpg, 497 Kb
3D модель стула
rar, 24,826 Kb
Рекомендации по уходу за мебелью
pdf, 1,984 Kb